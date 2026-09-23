Спецназ МВД сдал экзамен на прочность: проверка боеготовности проходит во внутренних войсках

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Проверка боеготовности в армии во внутренних войсках МВД имеют разную тактическую направленность и алгоритмы управления, но их объединяет общая цель - защита государства и переход с мирного на военное положение. Узнать, справятся ли подразделения в случае кризисных ситуаций, и признан подобный экзамен. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

До этого момента Совбез по поручению Президента такую проверку проводил только в Вооруженных Силах. На очереди спецназ МВД.

Если обычная армия в случае внезапного кризиса готовится к войне с внешним врагом на границах, то внутренние войска - это армия для внутренней безопасности. Они должны защитить мирных граждан, остановить массовые беспорядки или ликвидировать опасных преступников.

"Мы никогда не скрывали, что глава государства поставил задачу проверить и другие структуры военной организации государства. За мою бытность такой проверки для структур Министерства внутренних дел еще не было с проверкой всего алгоритма и всей цепочки постановки задач от министра внутренних дел до командира соединения. Поэтому мы посмотрим, как какие алгоритмы разработаны в МВД в отличие от Вооруженных Сил. Упор, конечно, будет делаться на проверку вопросов приведения в полную боевую готовность, как отрабатываются МВД мобилизационные вопросы", - отметил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

В момент передачи пакета документов министру внутренних дел Ивану Кубракову в Минске проверяющий уже находился под воротами 7-й отдельной милицейской бригады в Витебске. С этого момента жизнь бригады идет по правилам военного времени.

Проверка боеготовности Вооруженных Сил и внутренних войск не похожи и не идут как под копирку. Армия ждет приказы и развертывается неделями на полигонах. У милицейского спецназа нет времени на раскачку, их главные задачи требуют быстрой реакции. Боеготовность - это не просто умение метко стрелять. Это тест на то, как быстро система проснется и начнет выполнять задачи. Проверка показывает, способны ли бойцы прибыть в часть по нормативу тревоги, готов ли транспорт к выезду, как оперативно выдадут оружие и экипировку, пройдет ли это без путаницы и очередей в оружейной комнате.

"Как только нам поступила задача привести подразделение в полную боевую готовность, личный состав был собран, вооружен, экипирован. Доложено командиру соединения о том, что мы готовы выполнять любые поставленные задачи на территории Орши и Оршанского района, а также по необходимости в других районах Витебской области", - сказал командир 4-го отдельного стрелкового батальона 7-й милицейской бригады ВВ МВД Беларуси Александр Шмаеров.

Подготовка к худшему сценарию - это реакция на резкое изменение обстановки. Начало войны, угроза масштабных диверсий, вооруженные восстания - подобные вводные для спецподразделений не в новинку.

"Поднятие по сигналу тревога для подразделений внутренних войск и в целом для системы МВД ничего нового не несет, потому что мы постоянно находимся в боевой готовности 24 на 7. Бойцы выполняют служебно-боевые задачи постоянно, сейчас нагрузка на них возросла в несколько раз", - подчеркнул министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

В мирное время любая воинская часть живет на "минималках": штат сокращен, техника на складах, бойцы занимаются рутиной. Отмобилизование - это нажатие на кнопку "форсаж", после которого часть превращается в огромную, полностью укомплектованную и готовую к жесткому бою машину. Каждый этап перехода на особое положение проверяется Совбезом.

В повседневной службе, то есть в мирное время, задача бригады - это охрана общественного порядка, тюрем и исправительных колоний, конвоирование осужденных и поиск беглых преступников, а также охрана особо важных объектов. В военный период бригада выполняет боевые задачи: борьба с диверсантами, террористами, противодействие беспилотникам, защита и перекрытие госграницы, пресечение уличных беспорядков и многое другое.

Внутренние войска работают в стрессовой среде среди гражданского населения. В отличие от полигона, где все предсказуемо, на реальном выезде бойцы сталкиваются с паникой, провокациями и агрессией. Внезапная проверка держит личный состав в тонусе, избавляя от опасного расслабления в мирные будни.

"Посмотрим, как в практику внутренних войск внедрен опыт специальной военной операции, ну и современных конфликтов, про которые мы говорим. Потому что задачи для внутренних войск специфические - это обеспечение, прежде всего, общественного порядка на внутри нашей страны в условиях дестабилизации обстановки", - пояснил Александр Вольфович.

О том, что проверка не показная, говорит и тот факт, что на территорию части дрон скинул взрывное устройство. На любые вызовы и угрозы спецназ вынужден реагировать.

Для любого подразделения физическая подготовка - это буквально вопрос жизни и смерти. Вот почему этот элемент проверяют с особой жесткостью. Тяжелый бронежилет, шлем с забралом, щит, автомат, спецсредства - экипировка бойца внутренних войск в таких случаях весит более 20 кг. Проверка физподготовки, особенно многокилометровый марш-бросок показывает, сможет ли боец в этом железном скафандре не просто стоять, а бежать, перепрыгивать препятствия и штурмовать здания на протяжении 5, 7, 10 часов подряд. Не сдавших отсеивают сразу. Слабый воин в тяжелой экипировке через час превращается в неподвижную мишень.

Физические испытания во время проверки боеготовности сдаются не в комфортных условиях, а на фоне жесточайшего недосыпа, стресса и усталости. Это проверка характера, когда у бойца отказывают ноги на марш-броске, а командир гонит вперед, так проверяется его ментальная готовность выполнять приказ вопреки боли. Тогда бежать приходится на чистом упрямстве и командном духе, помогая товарищу.

Если физическая подготовка - это мотор бойца, то тактическая и огневая - его мозг и главный инструмент. Огневая подготовка доводит обращение с оружием до уровня рефлексов. Профессионал должен уметь в полной темноте, в грязи, на ощупь, за секунды устранить заклинивание патрона или перезарядить автомат. Обычный солдат бьет по площадям, а спецназ учит избирательной стрельбе. Он должен за доли секунды отличить террориста от заложника, преступника от случайного прохожего и сделать один точный выстрел.

Если огневая подготовка отвечает на вопрос, как стрелять, то тактическая - куда бежать, где прятаться и как работать сообща. Это шахматы, только на огромной скорости и со смертельной ставкой.

"Занятия проходили под руководством опытных инструкторов, что обеспечило высокую плотность и качество тренировок. На начальном этапе была детально проработана одиночная подготовка, последовательно прошли курс огневой подготовки, особое внимание уделялось медицине. Тактическая составляющая включала отработку действий, ориентирование на местности и скрытое передвижение. После закрепления базовых навыков акцент был сделан на слаживание в составе отделения. Отработали передвижение в боевых порядках от цепочки до групп. Завершив этап подготовки отделения, личный став перешел к выполнению учебных задач, в составе взводов", - рассказал замкомандира в/ч 5530 по боевой подготовке внутренних войск МВД Беларуси Сергей Косинец.

Регулярные учения и мобилизационные сборы - это не просто демонстрация силы, а четкий сигнал о том, что суверенитет страны находится под надежной защитой. Сильная армия сегодня является главным гарантом стабильности и спокойствия общества.

Порядок - это самая хрупкая вещь на Земле. Мы привыкли к мирному небу, чистым улицам и безопасности наших детей как к чему-то само собой разумеющемуся. Но за этим спокойствием стоит невидимая стена. Когда объявляется высшая степень боеготовности, система не просто просыпается, она начинает работать как хронометр. Здесь нет места, "почти успел" или "почти готов". Здесь "почти" равняется катастрофе.

Подобные проверки проводятся ради одной главной цели, чтобы, как сами говорят военные, порох был всегда сухим, а небо над Беларусью было мирным. Ведь лучшая защита от войны - это абсолютная готовность к ней.

Уже понятно, что экзамен ждет и другие подразделения силовиков в ближайшее время. Эта проверка - испытание на прочность нервов, техники и характера. Они надеются на мир, но каждую секунду должны быть готовы к войне.