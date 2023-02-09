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Спецотряд "ЗУБР" МЧС Беларуси приступил к аварийно-спасательным работам в Турции

Бойцы специального отряда "ЗУБР" вытащили из-под обломков дома турецкую девушку - первые кадры спасения белорусскими специалистами показали в эфире телеканала "Беларусь 1". Операцияпроходила накануне ночью. После приезда в Кахраманмараш наши бойцы с поисковой собакой совместно с турецким отрядом приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Непосредственно на месте работала группа Евгения Высоцкого. В процессе с девушкой был установлен контакт, пришлось обеспечить доступ к пострадавшей через строительные конструкции. Профессионализм белорусских спасателей не подвел.

Планируется, что уже вечером 9 февраля к спецотряду "ЗУБР" присоединятся еще 32 человека, которые прибудут из Минска. Работают спасатели вахтовым методом. На выезд отправляются по 15-20 человек. Это дает возможность разбирать завалы круглосуточно.

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