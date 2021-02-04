Спецплан "Погода" действует в Минской области

Коммунальные службы в оперативном режиме очищают улицы, тротуары и дворы. На дороги выехала спецтехника, а это почти 700 машин, им в помощь почти 800 уборщиков территорий. Параллельно городские магистрали обрабатывают противогололедной смесью.



Скорость движения машин значительно снизилась, водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не осуществлять резких маневров. А еще не парковать авто вдоль дорог и около пешеходных переходов и остановочных пунктов, чтобы не препятствовать дорожным службам.