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Спецподразделение "Алмаз" стало лучшим на международных соревнованиях
Спецподразделение "Алмаз" стало триумфатором международных соревнований в Санкт-Петербурге. Бойцы отряда антитеррора заняли не только первое общекомандное место, но и золото в личном зачете. Всего на сборы в Санкт-Петербург приехали почти 4 десятка команд и полторы сотни участников. Каждая представляла действующее боевое подразделение от Минска до Дальнего Востока и от Мурманска до Краснодара. За несколько дней силовики прошли череду испытаний. Организаторы максимально усложнили условия турнира. Многие элементы были приближены к боевым.
Состязались бойцы на фоне изнуряющей психологической и физической нагрузки
Одним из условий было выступление в экипировке для штурмовых действий. Любой промах или осечка могли стать определяющими в общем зачете. Тем не менее, бойцам белорусского милицейского спецподразделения удалось опередить соперников и доказать в очередной раз, они по праву считаются одними из лучших в своем классе.
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