Спецподразделение "Алмаз" стало лучшим на международных соревнованиях

Спецподразделение "Алмаз" стало триумфатором международных соревнований в Санкт-Петербурге. Бойцы отряда антитеррора заняли не только первое общекомандное место, но и золото в личном зачете. Всего на сборы в Санкт-Петербург приехали почти 4 десятка команд и полторы сотни участников. Каждая представляла действующее боевое подразделение от Минска до Дальнего Востока и от Мурманска до Краснодара. За несколько дней силовики прошли череду испытаний. Организаторы максимально усложнили условия турнира. Многие элементы были приближены к боевым.





