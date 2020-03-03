Спецподразделению "Альфа" КГБ Беларуси 30 лет

По распоряжению руководства КГБ СССР была создана группа № 11 со штатом в Минске. Новое подразделение предназначалось для локализации и пресечения террористических и экстремистских акций, других особо опасных проявлений на территории Белорусской ССР и прибалтийских республик. Через 2 года спецподразделение вошло в структуру КГБ Беларуси и получило официальное название - группа "А" или "Альфа". Среди основных задач подразделения - задержание лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, как шпионаж, захват заложников, наркоторговля, контрабанда, незаконный оборот оружия, вымогательство. Свою подготовку бойцы "Альфа" подтверждают победами на различных республиканских и международных соревнованиях и по праву считаются одними из сильнейших подразделений на постсоветском пространстве.