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Спецподразделению "Альфа" КГБ Беларуси 30 лет
Противодействие терроризму, наркоторговле, обороту оружия и борьба с организованной преступностью. Контртеррористическое подразделение "Альфа" или группа "А" КГБ Беларуси сегодня празднует 30-летие.
Свое начало отряд берет с 3 марта 1990 года
По распоряжению руководства КГБ СССР была создана группа № 11 со штатом в Минске. Новое подразделение предназначалось для локализации и пресечения террористических и экстремистских акций, других особо опасных проявлений на территории Белорусской ССР и прибалтийских республик. Через 2 года спецподразделение вошло в структуру КГБ Беларуси и получило официальное название - группа "А" или "Альфа". Среди основных задач подразделения - задержание лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, как шпионаж, захват заложников, наркоторговля, контрабанда, незаконный оборот оружия, вымогательство. Свою подготовку бойцы "Альфа" подтверждают победами на различных республиканских и международных соревнованиях и по праву считаются одними из сильнейших подразделений на постсоветском пространстве.
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