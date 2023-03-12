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Спецрепортаж АТН "Астрахань. Наш путь на Каспий" 18 марта в вечернем эфире "Беларусь 1"
Сегодня белорусское можно найти практически в каждом уголке России - так сработала ставка на региональное сближение. В сельском хозяйстве, промышленности, логистике взаимно подставили плечо, когда зарубежные партнеры ушли с рынка. И эти отношения не просто "купи-продай".
Создание совместных производств, взаимовыгодное партнерство и открытая экономика - вот что в основе дружбы Беларуси с Астраханской областью. О том, что нас связывает с южным регионом России, журналисты Белтелерадиокомпании расскажут 18 марта сразу после "Панорамы". Очередной специальный репортаж Агентства теленовостей - продолжение цикла больших материалов из разных точек большой России.
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