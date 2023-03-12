Спецрепортаж АТН "Астрахань. Наш путь на Каспий" 18 марта в вечернем эфире "Беларусь 1"

Сегодня белорусское можно найти практически в каждом уголке России - так сработала ставка на региональное сближение. В сельском хозяйстве, промышленности, логистике взаимно подставили плечо, когда зарубежные партнеры ушли с рынка. И эти отношения не просто "купи-продай".