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Спецрепортаж АТН "Астрахань. Наш путь на Каспий" смотрите 18 марта в вечернем эфире на "Беларусь 1"

Становимся ближе в сельском хозяйстве, промышленности, логистике - так сработала ставка на региональное сотрудничество Беларуси и России. Взаимно подставили плечо, когда зарубежные партнеры ушли с рынка. Теперь он общий для Союза. Беларусь расширяет свое присутствие в каждом регионе. Какие мосты строим с Астраханской областью и что сегодня нас связывает с южным регионом России? АТН готовит специальный репортаж - расскажем завтра сразу после "Панорамы".

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