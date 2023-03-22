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Спецрепортаж АТН "Когда рвется сердце..." - эксклюзивные кадры восстановления мемориального комплекса "Хатынь"
Энергетика, которую вложили в реконструкцию мемориального комплекса "Хатынь", многие белорусы сохранят для памяти последующих поколений.
Здесь восстановлен храм, который созывал на службу не одно столетие мирных хатынцев. И новый объект - Музей памяти. Как говорят его создатели, такой экспозиции по силе эмоций еще никто не видел.
Эксклюзивные кадры: как собирались экспонаты, как воплотилась идея - от эскиза до декораций - смотрите в специальном репортаже АТН сегодня вечером.
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