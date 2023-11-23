3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Спецрепортаж АТН о тех, кто пользуется сложной жизненной ситуацией людей и нагревается на этом, смотрите 23 ноября
Рассрочка для покупки техники, кредитные "брокеры" и заем под залог квартиры. Специалисты Комитета госконтроля Беларуси вскрыли теневые схемы на рынке микрозаймов и кредитования: от полупрозрачных сделок с рассрочкой на мобильные телефоны до займов под залог своей квартиры. И если в первом случае должник осознанно попадает лишь на деньги (к примеру, берет 1,5 тыс. рублей, а возвращает 3 тыс.), то во втором все может закончиться очень печально. Есть случаи, когда попавшие в долговую яму люди даже лишались единственного жилья.
Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили к эфиру специальный репортаж "Финансовые паразиты". Речь пойдет о дельцах, которые, пользуясь сложной жизненной ситуацией людей, нагреваются на их трудностях. Авторы узнали все сомнительные методы работы частных компаний, занимающихся микрозаймами, и побеседовали с их клиентами, которые, оказавшись в долговой яме, лишились квартир. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ