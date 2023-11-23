Спецрепортаж АТН о тех, кто пользуется сложной жизненной ситуацией людей и нагревается на этом, смотрите 23 ноября

Рассрочка для покупки техники, кредитные "брокеры" и заем под залог квартиры. Специалисты Комитета госконтроля Беларуси вскрыли теневые схемы на рынке микрозаймов и кредитования: от полупрозрачных сделок с рассрочкой на мобильные телефоны до займов под залог своей квартиры. И если в первом случае должник осознанно попадает лишь на деньги (к примеру, берет 1,5 тыс. рублей, а возвращает 3 тыс.), то во втором все может закончиться очень печально. Есть случаи, когда попавшие в долговую яму люди даже лишались единственного жилья.