Спецрейс Белавиа доставил из Израиля в Беларусь наших граждан - как удалось обойти санкции во имя спасения земляков?

Феноменальный успех белорусской дипломатии. Именно так сегодня описывают политологи эвакуацию белорусов из Израиля. Для 117 человек, граждан нашей страны, самое страшное уже позади.

Общее число жертв палестино-израильского конфликта уже превысило 11 тыс. человек. Понимая, в какой опасности сегодня там остаются наши земляки, и посольство, и внешнеполитическое ведомство делали, казалось бы, невозможное.

Как удалось национальному авиаперевозчику, который находится под американскими санкциями вернуть на родину белорусов? Как прошел полет? И есть ли еще желающие покинуть опасный регион?

На прямую связь со студией из Национального аэропорта Минск выходит Анастасия Бенедисюк.

Все мы здесь, в Национальном аэропорту Минск, уже немного выдохнули. Все получилось. И это главное. Хотя, каких усилий, это стоило… И прежде всего для национального авиаперевозчика.

Белавиа не летает в Тель-Авив с июня прошлого года. Причина: отказ в обслуживании наших самолетов в аэропорту Бен Гурион. Белавиа находится под американскими санкциями. И именно позиция США препятствовала эвакуации.

Наблюдали мы сегодня по онлайн-картам, как летит спецборт. Маршрут был витиеватым. Из Тель-Авива вылетел в 12:45 по минскому времени. Прилетел в 18:18. То есть почти 6 часов в пути. При другом раскладе - заняло бы 4! Мы наблюдали, как приземлившись, пассажиры смотрели в иллюминаторы, махали съемочным группам. Кто-то звонил по телефону: наверняка сказать: "Все, я в безопасности!" Уже на земле говорили, что белорусский дождь радует больше, чем израильское солнце!

"Спасибо, что забрали", - благодарит женщина с ребенком.

"Дорога была долгая, но хорошая, - говорит мужчина. - Там, как только визжит серена, все прячутся в бомбоубежище".

"Спасибо, мы очень благодарны, - говорит другая женщина.

"За рейс не переживали, - расчувствовался другой мужчина. - Там страшно. Задолбали ракетами этими. Беларусь родная, Израиль тоже хорош. Израиль - хорошая страна, и люди добрые в ней живут, и белорусы. Я писатель там. В Израиле у меня спрашивали, какая Беларусь и какие тут люди. Они ж ничего не знают о нашей Беларуси. И я рассказывал, что люди мирные и трудолюбивые, не бросают своих. Я хочу, чтоб снова были рейсы, чтобы мы побыли месяц, полтора и улетели в Израиль. Там наши дети остались, дочки и внуки".

На борту находился и Игорь Чергинец, гендиректор Белавиа. Он же рассказал, что главным условием спецрейса было: туда самолет летит пустым, и только обратно с пассажирами.

Обходили все зоны боевых действий, нелегкий рейс для экипажа. Но все нормально. В аэропорту спокойно, он практически пустой. Выполняют рейсы израильские авиакомпании, и, если не ошибаюсь, в тот момент была узбекская авиакомпания. Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

Он рассказал, что беспилотников не видел, но когда подходили к Тель-Авиву, улетал истребитель F-16.

Как удалось договориться? Игорь Чергинец говорит, что больше помогли наши дипломаты, МИД, Белорусское посольство в Тель-Авиве. "Это они все сделали. Мы им помогали. Они обеспечили политическую часть, мы обеспечили техническую часть".

По его словам, забрали всех, кто хотел. "Первоначально были цифры - 800 человек, в итоге 117 человек полетели. Рейсов больше не планируется. У нас разрешение было на выполнение только одного рейса. Мы его выполнили".





Всего же на борту находилось 117 граждан Беларуси. Среди пассажиров 108 человек - взрослые, еще 9 - дети до 2 лет. Это все те, кто изъявил желание покинуть зону конфликта в настоящее время.

"Замечательные и взлет, и посадка", - говорит женщина с ребенком. У нее еще остались родные в Израиле.

Пожилая женщина говорит, что Азербайджан отменил рейс, и они не знали, что делать. И и в это время узнали, что родная Беларусь может эвакуировать. "Это просто спасение! Это очень большое дело сделали. Деток, видели, сколько. В этот раз будет более долгая война. Очень много жертв. Кибутцы были уничтожены. Страшно".

Этот рейс в аэропорту ждали близкие, родственники, друзья. Многие не видели своих по несколько лет.

Супружеская пара встречает в аэропорту дочь.

"Я сразу согласилась лететь, там очень страшно, я в Ашкелоне, живу на границе с сектором Газа, - рассказывает их дочь. Там обстрелы, убивают людей. Там убили полторы тысячи человек. ХАМАС зашел в деревню, порезал всех. Мы сидели в бомбоубежищах, боялись, тряслись там".

Другая женщина говорит, что сама звонила, уточняла в посольстве, будет ли рейс. Ей сказали, что собирают информацию. "Здорово, удобно получилось. Даже вчера еще в 10 вечера сидели в подвале. Они сами предупреждают, если сбивают купол, надо прятаться, чтобы осколки не попали. Все здесь переживают, и мама переживала. Решила не испытывать и мамино здоровье и свою судьбу".