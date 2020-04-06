Спецрейс из Дели ночью приземлился в Национальном аэропорту Минск

"Спасибо Беларуси за возможность вернуться на Родину!" - именно эту фразу наша съемочная группа слышала чаще всего в Национальном аэропорту Минск сегодня ночью. В три часа по минскому времени в воздушной гавани совершил посадку спецрейс "Белавиа" с туристами на борту из Индии. Содействие в организации перелета оказывала российская сторона. Из Дели прибыли не только белорусы, но и граждане России, которые специальным автобусом сразу же отправились в страну-соседку.



Напомним, из-за пандемии COVID-19 часть наших граждан не смогла воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков. И, как следствие, белорусский МИД работал над организацией этого спецрейса. У всех прибывших взяты соответствующие пробы на наличие коронавируса.



