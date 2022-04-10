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Спецслужбы Беларуси задержали террористов, готовивших диверсию на железной дороге
Спецслужбы Беларуси предотвращают новые теракты на железной дороге. Экстремистское формирование BYPOL открыто призывает граждан к совершению поджогов и взрывов через так называемый план "Перамога", фактически формируя у нас спящие террористические ячейки. На неделе правоохранители распространили кадры задержания таких исполнителей.
Молодые парни из Могилева. Сперва они сожгли аппаратуру, обеспечивающую движение составов. В момент задержания у них нашли сбрасывающий башмак - это устройство для принудительного схода колес с рельсдля ж/д катастрофы. Какой поезд должен был ехать в этот момент - пассажирский или товарный состав - не сообщается.
В Борисовском районе местные обнаружили припаркованную машину, которая несколько часов стояла возле железной дороги, и вызвали милицию. Оказалось, предотвратили теракт. 40-летний житель Минского района ранее был судим за убийство с особой жестокостью. При задержании он также оказал активное сопротивление. Бойцы "Алмаза" применили оружие.
Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:
При этих задержаниях мы имеем право применять оружие на поражение, что было собственно и сделано. Но профессионализм таков, что мало того, что не застрелили, так не дали умереть, как в последнем случае. Сейчас этих преступников лечим. Они дойдут до суда. Я думаю, граждане узнают из первых уст, что произошло. Эта активность связана с желанием раскачать ситуацию внутри страны. При этом как информационный повод используется спецоперация российских войск на Украине.
Геннадий Казакевич подчеркнул, что белорусы не поддерживают подобные методы действия, потому что понимают, что любая террористическая атака и угроза - это угроза в первую очередь человеку. А уж потом государству. Соответственно граждане оказывают помощь в раскрытии этих преступлений.
Стоит напомнить, что совершать террористические акты на Белорусской железной дороге призывал советник офиса президента Украины Арестович. Этот ролик больше недели в виде платной рекламы распространял YouTube. Координация таких актов терроризма производится из-за рубежа теми, кто до сих пор по ошибке называет себя белорусами.
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