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Спецслужбы Дании помогали США прослушивать переговоры Ангелы Меркель

Датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности подслушивать германских политиков. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.Прослушка велась США со станции под Копенгагеном. Прослушивали ведущих немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. О шпионаже общественности стало известно в 2015 году, однако тогда правительство Дании не сообщало об участии в нем своих спецслужб. Также стало известно, что с американской станции также осуществлялась слежка за датскими МИД и Минфином.


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