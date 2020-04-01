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Спецвыпуск "Здорово здоровым быть!", посвященный вирусным инфекциям 2020 года, сегодня в 14:05 на "Беларусь 1"
готовит специальный выпуск, посвященный вирусным инфекциям 2020 года. В программе - ответы на все актуальные вопросы о коронавирусной инфекции на территории Беларуси, проведении диагностических тестов, симптомах заболевания, а также об оснащенности медицинских учреждений необходимым оборудованием и информировании населения. На вопросы отвечает заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Эфир уже сегодня
в 14:05
на телеканале
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