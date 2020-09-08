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Спидкубинг, или Интеллектуальная головоломка на скорость
Легоконструирование и робототехника, программирование и IT – эти и другие направления творческой деятельности развивают на базе средней школы № 25 города Борисова. В STEAM-лаборатории также работает единственное в районе объединение по интересам, где изучают спидкубинг (или сборку головоломок на скорость). Интеллектуальное занятие развивает память, моторику рук и математическое мышление. Кроме классического кубика Рубика, здесь учат собирать многогранники, пирамиды и мегаминксы.
Для дополнительной тренировки учеников в школе организовывают различные турниры по спидкубингу. А в будущем на базе учреждения планируется проведение международного чемпионата "Кубок Совы".
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