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Список экстремистских телеграм-каналов пополнили "Черная книга Беларуси" и ее "дочки"

Решение накануне принял Суд Железнодорожного района Гомеля. Администраторы этих каналов размещали публикации, в которых угрожали и оскорбляли госслужащих и правоохранителей. Теперь за публикацию или репост этих интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание - вплоть до ареста.

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