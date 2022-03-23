3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Список граждан, причастных к экстремистской деятельности, опубликован на сайте МВД Беларуси
Список людей, причастных к экстремистской деятельности, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, размещен на сайте МВД. В данный перечень включены фигуранты, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда. По данным МВД, деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена.
В то же время продолжается сбор данных и доказательств о противоправной деятельности в мессенджерах и соцсетях, а также сообщений, которые побуждают к экстремистской деятельности и других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности.
Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств, отметили в ГУБОПиК.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов