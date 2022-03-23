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Список граждан, причастных к экстремистской деятельности, опубликован на сайте МВД Беларуси

Список людей, причастных к экстремистской деятельности, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, размещен на сайте МВД. В данный перечень включены фигуранты, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда. По данным МВД, деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена.

В то же время продолжается сбор данных и доказательств о противоправной деятельности в мессенджерах и соцсетях, а также сообщений, которые побуждают к экстремистской деятельности и других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности.

Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств, отметили в ГУБОПиК.

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