Список граждан, причастных к экстремистской деятельности, опубликован на сайте МВД Беларуси

Список людей, причастных к экстремистской деятельности, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, размещен на сайте МВД. В данный перечень включены фигуранты, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда. По данным МВД, деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена.



В то же время продолжается сбор данных и доказательств о противоправной деятельности в мессенджерах и соцсетях, а также сообщений, которые побуждают к экстремистской деятельности и других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности.



Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств, отметили в ГУБОПиК.

