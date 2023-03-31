Предметы в доме, которые подчеркивают высокий статус хозяйки

Настоящая женщина стараетсялюбыми силамиокружитьмужа и детей уютом икомфортом, уделяянемало времени покупке в дом разных вещей. Как показывает практика, большинство из них никогда не будут применены по прямому назначению. Расскажем о предметах, которые, по мнению специалистов, подчеркивают высокий статус своей владелицы. Проверьте себя и свое жилье.

Кофемашина

Девушки любят наслаждаться ароматным и крепким кофе по утрам. Настоящие леди не жалуют турки и растворимый кофе, поэтому стремятся быстрее приобрести кофемашину.

Книги

Истинные леди уделяют много времени самообразованию, поэтому их домашняя библиотека регулярно пополняется. Это помогает им поддержать любой разговор и показать необычные знания.

Красивая посуда

Настоящая женщина не испытывает тревоги при появлении незваных гостей, так как у нее имеется сервиз, а также красивая скатерть.

Удобный матрас

Многие девушки заботятся о своем комфорте, в их спальне по-настоящему удобно, что обеспечивает полноценный сон.

Отпариватель