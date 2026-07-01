"Спится слаще, чем дома": участники "Поезда Памяти" делятся своими историями о жизни на колесах

Международный проект Союзного государства "Поезд Памяти" продолжает путешествие по столице России - городе-герое Москве.

Ребята уже посетили Кремль и Красную площадь, а также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Продолжили программу в Музее Победы на Поклонной горе, здесь состоится встреча со спикером Совета Федерации России.

Ребята из разных регионов России и Беларуси рассказали о своих проектах, идеях, общении с сенаторами и о жизни в поезде (подробности в видео).