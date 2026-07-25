Сплочение команд и накал страстей: XVI корпоративный фестиваль "Вне эфира" запустил свою историю

Сплочение команд и накал страстей. Культурно-спортивный фестиваль Белтелерадикомпании "Вне эфира" официально открыт. Коллеги из всех регионов страны доказывают, что умеют не только создавать качественный контент, но и побеждать в сложнейших состязаниях.

Этот яркий июльский день войдет в корпоративную историю БТ. Культурно-спортивный праздник "Вне эфира" развернет настоящие кулинарные баталии между ведомствами холдинга. Кто же победит в битве за вкусы не только зрителей, но и коллег (подробности в видео).