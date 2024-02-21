3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Споем гимн вместе": в Академии управления прошел флешмоб, посвященный Международному дню родного языка
Флешмоб «Споем гимн вместе» состоялся в Академии управления в рамках Дней родного языка. Руководство, преподаватели и студенты стали единым хором, который исполнил главную песню страны. Общий порыв объединил людей в одно емкое слово - патриоты. Как отметили студенты, герб, флаг и гимн государства - главные символы независимости, которые передают историко-культурное наследие нашего народа и подчеркивают национальный дух и достоинство белорусских граждан.
Данные акции дают нам понимать важность государственных символов, наших государственных языков, и отрадно понимать, что молодежь знает цену языка, цену государственных символов и с гордостью несет это в будущее.
Главная цель таких флешмобов - обратить внимание на белорусский язык как источник национальной культуры и мировоззрения.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов