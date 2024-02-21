"Споем гимн вместе": в Академии управления прошел флешмоб, посвященный Международному дню родного языка

Данные акции дают нам понимать важность государственных символов, наших государственных языков, и отрадно понимать, что молодежь знает цену языка, цену государственных символов и с гордостью несет это в будущее.

Диана Козловская, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь