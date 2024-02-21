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"Споем гимн вместе": в Академии управления прошел флешмоб, посвященный Международному дню родного языка

Флешмоб «Споем гимн вместе» состоялся в Академии управления в рамках Дней родного языка. Руководство, преподаватели и студенты стали единым хором, который исполнил главную песню страны. Общий порыв объединил людей в одно емкое слово - патриоты. Как отметили студенты, герб, флаг и гимн государства - главные символы независимости, которые передают историко-культурное наследие нашего народа и подчеркивают национальный дух и достоинство белорусских граждан.

Данные акции дают нам понимать важность государственных символов, наших государственных языков, и отрадно понимать, что молодежь знает цену языка, цену государственных символов и с гордостью несет это в будущее.
Диана Козловская, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Главная цель таких флешмобов - обратить внимание на белорусский язык как источник национальной культуры и мировоззрения.

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