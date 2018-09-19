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Спорные ситуации решал сегодня губернатор центрального региона во время личного приема граждан
Выслушать, разобраться и принять решение. Сегодня особое внимание руководства центрального региона Минскому району. Более десяти его представителей попали на прием к губернатору. Вопросов немало - от ремонта дорог и благоустройства до правил деятельности агроусадеб. В спорных ситуациях и путях выхода на месте разбирался Алексей Кондратенко.
С наступлением осени, а вместе с ней и сезона дождей у многих жителей Минской области возникают вопросы качества сельских дорог. Вот и сегодня эта тема стала одной из главных на приеме граждан, который провел губернатор центрального региона.
Жительницы поселка Комсомолец Татьяна Романчик и Надежда Плеханова может и с былой комсомольской выдержкой, но в вопросе благоустройства своей улицы терпеть больше не могут. Уже 8 лет здесь не асфальтируют дорогу. Хотя по документам необходимые строительные материалы как будто туда и положили. Но по факту: проходит грейдер - все неплохо, как только дожди и ливни - все плывет.
С такими вопросами женщины обратились лично к председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко. Для губернатора суть ситуации очевидна - она далеко не первая даже на этом приеме.
И сразу же жители Комсомольца пожаловались на ухудшение качества питьевой воды. А это вопрос не одной улицы, а всей деревни. Но и на него нашелся ответ.
Анатолий Исаченко сегодня рассмотрел более десяти вопросов. В целом же практика приемов председателя Минского облисполкома продолжится, ведь такие встречи действенные в решении насущных и наболевших вопросов для каждого жителя области.
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