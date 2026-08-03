Спорт, традиции и гостеприимство: Мядель стал центром яркого фестиваля "Нарочь-фест"

Мядель - центр яркого летнего праздника. Здесь масштабный областной фестиваль "Нарочь-фест" объединил жителей и гостей Минской области. Город наполнился музыкой, праздничной атмосферой и тематическими площадками для посетителей всех возрастов.

В афише праздника - гастроплощадки, водный забег, заплыв на сапах и музыкальные кавер-бэнды. Гости фестиваля открывают для себя богатые традиции Мядельского края, природную красоту, народные промыслы и гостеприимство местных жителей.

Живописный уголок Минской области – Мядель, расположенный на берегу красивого озера Мястро, отмечает 702-й день рождения. Сегодня это место - популярная туристическая локация как для местных жителей, так и для гостей из-за рубежа.

Владимир Губаревич, замначальника главного управления спорта Миноблисполкома:

"Люди, которые приезжают, как и туристы, могут заниматься всеми видами спорта. На сегодняшний день новое – это пляжный волейбол. Мы построили четыре пляжные площадки. Это современное футбольное поле. Бассейн предлагает все услуги. Это восстановительный центр, сауны, хамам и так далее. Пляж, конечно, это уже подарок был к 700-летию, которое прошло ранее".

"Но мы тоже стараемся совершенствоваться. Добавляются новые локации, фотозоны. Стараемся поддерживать город в чистоте, следить за нашими дорогами, дворами, улицами. То есть все готовится, конечно же, в комплексе", - рассказал зампредседателя Мядельского райисполкома Руслан Жук.

Фестивали, выставки и летние концерты опен-эйры. Минская область - главная культурная площадка Беларуси. Уже в эти выходные в Вилейке пройдет гастрономический праздник "Уха-фест", а Несвиж объединит любителей исторических реконструкций.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

"Этот фестиваль позиционируем еще как средство рекламы нашего белорусского края. Это реклама нашей качественной белорусской продукции, гостеприимства, хорошего отдыха. Ну и все это будет содействовать решению государственных задач по повышению туристического потенциала Республики Беларусь".

В Мяделе проживают около 7 тысяч человек. Ежегодно здесь развивается инфраструктура для комфортной жизни - от образования и экономики до туризма и сельского хозяйства.