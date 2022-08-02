Спорт в удовольствие - тренажерные залы под открытым небом действуют в Логойске

Спортивное лето в разгаре. Инфраструктура для занятий уличным спортом доступна как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Так, в Логойске для всех желающих тренажерные залы под открытым небом, скейт-парк формата мини, воркаут-площадки. У представителей же старшего поколения есть возможность заниматься скандинавской ходьбой, пилатесом или йогой. Главное, чтобы летний спорт для всех был в удовольствие. Спортивный Логойск посетила Лариса Гулякевич (видео).