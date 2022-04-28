Спорт вне политики - белорусские паралимпийцы продолжают бороться за свои права

Белорусские паралимпийцы продолжают бороться за свои права и отстаивать интересы спортсменов. После того как нашу команду без причины отстранили от Игр в Пекине, атлетов не допускают и на другие международные соревнования, такие как чемпионат мира по паралимпийскому плаванию или этапы Кубка мира по фехтованию. При этом именно сейчас начинается отбор на летние Игры уже в Париже. К разрешению этой ситуации присоединились и общественные организации людей с ограниченными возможностями, которые в ближайшее время направят обращения в аналогичные структуры по всему миру с призывом поддержать белорусских спортсменов, права которых были нарушены исполкомом Международного паралимпийского комитета.