Спортивная площадка, арт-объект и медоборудование. Ивацевичи принимают подарки ко Дню белорусской письменности

Ивацевичи увлеченно читают на "роднай матчынай". Город принимает ХХХI День белорусской письменности. Укомплектовал свои книжные полки Фестиваль книги и прессы. Это традиционно самый длинный (на сотни метров) книжный магазин августа. На праздник продолжают прибывать высокие гости не с пустыми руками.