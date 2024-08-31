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Спортивная площадка, арт-объект и медоборудование. Ивацевичи принимают подарки ко Дню белорусской письменности

Ивацевичи увлеченно читают на "роднай матчынай". Город принимает ХХХI День белорусской письменности. Укомплектовал свои книжные полки Фестиваль книги и прессы. Это традиционно самый длинный (на сотни метров) книжный магазин августа. На праздник продолжают прибывать высокие гости не с пустыми руками.

Подробности у Лидии Заблоцкой (видео).

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