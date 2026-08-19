Спортивный дайвинг, радиотелеграфия и авиамоделизм: чем живет ДОСААФ Беларуси сегодня

В настоящее время ДОСААФ развивает 21 вид спорта (8 технических, 8 авиационных, 5 военно-прикладных). По некоторым видам даже проходят чемпионаты мира или другие международные соревнования.

Об этом заявил главный тренер нацкоманд по техническим и авиационным видам спорта ДОСААФ Беларуси Дмитрий Калмыков в "Актуальном интервью". В рамках выделенных видов в Беларуси созданы национальные команды, а спортсмены страны добились высоких результатов на международной арене.

Например, команда по радиоспорту имеет глубокие корни, начиная с 1990-х годов. Сегодня это большая команда с хорошей школой, тренерским коллективом в Минске, Могилеве, Светлогорске и Бресте. На республиканском уровне возрастает сильнейшая внутренняя конкуренция за то, чтобы выбиться в выездной состав национальной команды для участия в чемпионате мира. К слову, у спортсменов по скоростной радиотелеграфии, две трети мировых рекордов.

Факт ИАРУ - единственная федерация, допускающая белорусских спортсменов без ограничений на чемпионаты мира и Европы и под национальными символами.

"ДОСААФ отвечает за свои виды спорта - технические, авиационные, военно-прикладные. В системе ДОСААФ имеются аэроклубы, детско-юношеские школы (5 аэроклубов и 5 детско-юношеских школ). ДОСААФ не ведет подготовку высшего звена, потому что занимаются этими видами спорта не так много детей. В отсутствие высшего звена спортсмены национальной команды занимаются при наших организациях, аэроклубах или детско-юношеских школах ДОСААФ и передают свое мастерство начинающим спортсменам. Они работают как внештатные помощники личных тренеров", - рассказал гость интервью.

Дмитрий Калмыков

Конечно, в ДОСААФе работает много талантливых тренеров. По мнению главного тренера нацкоманд по техническим и авиационным видам спорта ДОСААФ Беларуси, особенно отличаются инструкторы по подводному спорту. "В Новополоцке есть прекрасные тренеры, чьи воспитанники стали чемпионами мира и лауреатами Президентской стипендии в области спорта. Самая главная задача тренерского коллектива ДОСААФ - мотивировать детей и привлечь их к нашим видам спорта. Считаю, у них это прекрасно получается, потому что достаточно сложно заставить ребенка изучить азбуку Морзе, изготовить модель или упорно заниматься подводным спортом. Любовь к виду спорта наши тренеры и прививают", - отметил Дмитрий Калмыков.

Главное фото: magnific.com