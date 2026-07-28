Спортивный подарок ко Дню города: в Бресте открылись две современные площадки для всех желающих

Брестчане продолжают принимать подарки ко Дню города - 1007-летию. Сразу две многофункциональные спортивные площадки открыли сегодня на территории гимназии № 3 имени В.Н. Веремеюк и средней школы № 28. Современные локации реализованы в рамках проекта "Спорт для всех", инициированного Президентским спортивным клубом. Новая инфраструктура включает комплекс тренажеров для силовых упражнений и общей физподготовки, площадки для баскетбола и волейбола.

"Площадка очень классная, много крутых тренажеров, можно хорошо руки накачать, пресс, канат - не на всех таких площадках есть! Это очень большой плюс школы, для детей хорошо сделано", - поделилась школьница.

Алексей Кривоносов, начальник отдела спорта Брестского горисполкома:

"Это общереспубликанская тенденция - Президентский спортивный клуб лучшим городам, назовем их так, дарит в качестве подарка спортивные объекты. Любой желающий гражданин своей возрастной категории может прийти на данную площадку, выполнить определенные нормативы, снять это на видео, разместить на сайте, и победители получат достойные призы".

Креативные видеоролики согласно спортивным и творческим заданиям обязательно заметят и отметят. Всего с начала республиканского социального проекта "Спорт без границ" в разных уголках страны, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах, появилось более 170 спортивных объектов, включая многофункциональные площадки.