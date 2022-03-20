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Спортивно и не очень, в парке или в торговом центре - как минчане проводят теплые мартовские выходные?

Очередная волна фейков от западных "доброжелателей". Опустел, мол, Минск, говорят. Ни души. Корреспондент Светлана Чернова вышла на улицы белорусской столицы, заглянула в торговые центры, прогулялась по парку, чтобы показать, чем все-таки были заняты белорусы в эти выходные. Солнечно все-таки и тепло.

Режим "весна" в столице, да и во всей Беларуси активирован. На самокатах, велосипедах, просто прогуливаясь, люди заполнили солнечные улицы. Конечно, и погода посодействовала. Разве похоже это на опустевший город? Разумеется, нет. Может, за столько-то километров западным болтунам видно не очень отчетливо, что происходит в Беларуси, не ясно. Несмотря на то, что сезон в парках развлечений еще не открыт, горожане все равно выбрались в парковую зону полюбоваться природой, провести время спортивно или наоборот спокойно.



Да, кстати, торговые точки, работают, можно взять сладкую вату, горячую кукурузу, согреться чаем или подкрепиться чем-то основательно. Немало таких, кто устроил себе шопинг выходного дня. В торговых центрах также оживленно, шумно. Кому-то продукты, кому-то обновки.

Как вы видите, фудкорты торговых центров тоже не пустуют, здесь полный аншлаг - приходят с друзьями, коллегами маленькими детьми, отдохнуть перекусить пообщаться и дальше каждый по своей культурной программе.

Тех, для кого актуален дачный отдых, можно было встретить в специализированных магазинах среди товаров для сада и огорода. Выбирают семена, землю, горшки для весенней пересадки растений. Безусловно, солнечные дни - это радость и для юных белорусов - детская энергия, конечно, не знает границ. Поэтому в компании маленьких экстремалов, авантюристов, спортсменовшумно и нескучно.

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Выходные дни не обходятся без мероприятий, организованных городскими властями. Эту субботу, например, многие белорусы провели, в том числе с пользой для города - на субботнике.

А ведь это только начало. Сейчас идет и подготовка к открытию летнего культурного сезона. В последние выходные мая в Верхнем городе стартует фестиваль национальных культур. Каждую субботу и воскресенье горожан будет ожидать насыщенная программа.

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