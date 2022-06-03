Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" принимает Столинский район

Богатая история и спортивные достижения: фестиваль "Вытокі" продолжает шествие по Беларуси. Цель масштабного проекта - продвижение региональных брендов и спорта. Сегодня фестиваль принимает Столинский район, которому есть чем гордиться. Гостям открыли старинный парк Радзивиллов, презентовали местный фольклор и другие народные традиции.

В пресс-тур по интересным объектам отправилась и съемочная группа АТН. С подробностями Мария Тройнич.

По этим аллеям ходили Радзивиллы и въезжали кареты со знатными гостями. Парк "Маньковичи" в Столине разбили в 1885 году. Князья высадили здесь более 35 видов экзотических деревьев. Сама усадьба не сохранилась, а вот побродить по вымощенным старинной плиткой дорожкам можно и сегодня. В парке проходят концерты живой музыки, пленеры и исторические реконструкции.

Костюм XVI века восстанавливали по картинам, восстанавливали со всеми деталями. И в итоге получился такой образ Изабеллы Радзивилл. Татьяна Кулак, замдиректора Столинской районной клубной системы

Урочище Стасино. Здесь никогда не услышишь веселую музыку и даже в самом воздухе, кажется, застыла тишина трагедии. Эта пустая площадка между деревьев - огромная братская могила. В ней похоронено 12 тысяч мирных жителей, расстрелянных фашистами в Великую Отечественную войну. По воспоминаниям свидетелей, еще несколько недель земля здесь как будто дышала. Некоторые погребенные заживо пытались выбраться.

Трудно говорить. И даже трудно представить масштабы всех этих событий. Мы должны сделать максимум усилий, чтобы сохранить этот мир. А чтобы сохранить мир, каждый из нас должен помнить. Лилия Лукашенко, директор ООО "АртХаос"

Сегодня в Столинском районе помнят историю и передают традиции молодому поколению. В репертуаре коллектива только местный фольклор. Вместе со своим руководителем дети ездят по деревням и записывают песни бабушек. Мотивы народные, а содержание классическое. Сто лет назад жительницы Столина чаще всего пели о любви.





А некоторые виды народного творчества в Столинском районе только начали возрождать. И фестиваль "Вытокі" этому помогает. Художественная галерея-салон "АртХаос" привезла в Столин мастер-класс по созданию расписных ковров. В позапрошлом веке маляванки были украшением белорусских интерьеров. Их не рисовали, а набивали: самодельную краску впечатывали в ткань резкими движениями.

Расписные ковры как вид народного творчества внесен в список историко-культурного наследия Беларуси. Цель мастер-класса - возродить почти забытую традицию. Особенно активно к процессу подключились дети.

Фестиваль "Вытокі" продвигает национальные и региональные бренды в ярком, развлекательном формате. В этом году первой его принимала Гомельская область. Цель проекта - показать культурный, туристический и спортивный потенциал регионов.

Каждый найдет занятие по душе. Первый день ознаменован культурной, научной составляющей, посещением предприятий. Второй день представлен региональным олимпийским днем, презентацией одежды белорусских производителей, концертом. И завершается фестиваль в каждом городе фейерверком и праздничным концертом. Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета

Под занавес первого фестивального дня концерт органной музыки. Выступление особенное. На нем прозвучали произведения, возраст которых 2 с половиной тысяч лет.