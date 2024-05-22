Спортивно-культурный фестиваль "Вытокi" пройдет 6-8 июня в Пружанах

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокi" пройдет с 6 по 8 июня в Пружанах, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуНОК.

Праздник с момента основания в 2021 году состоится в 20-й раз. В этом году он пройдет только в одном городе - в новом расширенном формате и станет еще ярче, насыщеннее и интереснее. "У гостей фестиваля будет больше времени для знакомства с историческим и культурным наследием города с 590-летней историей, народными промыслами, родными брендами и известными людьми этого интересного уголка Беларуси", - рассказали организаторы.

Стартует праздник с республиканской туристической акции "Вандруй! Адчуй! Натхняйся!": по предварительной регистрации (на сайтах www.vytoki.by, www.belarustourism.by, по e-mail belbrandaudit@gmail.com или ссылке ) 6 и 7 июня предусмотрено бесплатное посещение объектов, которые раскроют туристический потенциал Пружанского района.

Пройдет презентация маршрута "Жемчужина Пружанского края". Роль историко-культурного наследия в развитии туризма, включая традиции белорусской кухни, планируется обсудить на панельной дискуссии и в рамках презентации книги по гастротуризму.

Свою выставку-презентацию организует Национальная академия наук Беларуси. Она будет работать на протяжении трех дней с 12:00 до 19:00 в городском парке. Участники фестиваля познакомятся с ведущими разработками белорусских ученых в разных сферах народного хозяйства.

В четверг 6 июня состоится ставший особенно популярным в прошлые сезоны художественный интерактив от галереи "АртХаос". В этом году он будет называться "стАРТ". Начало запланировано на 18:00 на стадионе "Мухавец". Все желающие совместно с командой белорусских художников закончат оформление площадки и горок для катания нового многопрофильного скейт-роллер парка.

Завершится первый день в 20:00 кинопоказом спортивного фильма на стадионе "Мухавец".

Во второй день фестиваля 7 июня будет организован спортивно-исторический квест по объектам города. Он стартует в 15:00 (место сбора - стадион "Мухавец"). Это уникальная возможность узнать больше об интересных и значимых местах в Пружанах.

В 19:00 состоится официальная церемония открытия и одно из знаковых событий фестиваля - презентация многопрофильного скейт-роллер парка. Завершится программа интерактивной театральной постановкой "Выдно пана по чоботах" (20:00, стадион "Мухавец", главная сцена), с включением элементов белорусских обрядов, презентацией коллекций одежды от белорусских дизайнеров и производителей.

Центральной площадкой фестиваля "Вытокі" 8 июня станет стадион "Мухавец". С 11:00 до 13:00 пройдет интеллектуальный турнир "Вытокi квиз". Турнир определит лучших в знаниях по истории олимпийского движения и белорусского спорта среди команд учреждений образования Брестской области и всех желающих.

Ребята до 14 лет получат возможность принять участие в олимпийском квесте (с 13:00 до 17:00). На 26 спортивных площадках в ядре стадиона "Мухавец" для всех детей подготовлены интересные задания по каждому виду спорта. Участники смогут показать свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатиться на велотреке, выполнить приемы в карате, дзюдо, борьбе, продемонстрировать владение гимнастическими предметами и другие спортивные способности.

Помогать юным атлетам проходить квест будут опытные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Организаторы предусмотрели подарки для участников. Во время квеста необходимо собрать 18 печатей золотого, серебряного или бронзового цветов. Наибольшее количество печатей одного цвета соответствует определенному призу: смарт-часы (золото), музыкальная Bluetooth-колонка (серебро), пауэрбанк (бронза). Для тех, кто выполнит все задания, будет разыгран главный приз - тур выходного дня в санаторий "Буг" для всей семьи от Федерации профсоюзов Беларуси.

Увлекательной и познавательной станет площадка "Игры нашего двора". Здесь можно определить лучших в "Резиночке", "Классиках", "Картошке", стрельбе из рогатки.

Продолжится фестиваль "Битвой каверов" (17:00-19:00; стадион "Мухавец", главная сцена). В программе конкурса - хиты разных лет.

Вечерний гала-концерт (20:00, стадион "Мухавец", главная сцена) с участием звезд белорусской эстрады позволит услышать лучшие хиты наших исполнителей.

В завершение праздника всех ожидает красочное свето-пиротехническое шоу и дискотека. Начало в 23:00.

В Пружанах во время фестиваля будут работать фуд-корты и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Организаторами фестиваля "Вытокi" в 2024 году являются Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, Брестский облисполком, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".