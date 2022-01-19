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Спортивно-образовательный центр открылся в Свислочи
В Свислочи открылся первый в районе спортивно-образовательный центр. Новый объект разместился в здании бывшей средней школы, которую из-за нехватки учеников закрыли несколько лет назад. Здание пустовало не долго, в прошлом году здесь провели ремонт, и сегодня новоселье отпраздновали сразу три организации.
Спорт-школа, физкультурно-спортивный клуб и центр творчества детей. Здесь можно посещать тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, заниматься фитнесом и теннисом. Одновременно посещать кружки могут около 150 человек. В том числе и взрослые.
Работы по ремонту центра велись совместно с гродненским облисполкомом и Министерством спорта. На закупку оборудования и тренажеров было направлено порядка 500 тысяч рублей.
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