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Спортивно-патриотический флешмоб "Навстречу II Играм стран СНГ"

Продолжается спортивно-патриотический флешмоб "Навстречу II Играм стран СНГ"

Марафон здоровья собрал на стадионе Молодечно более сотни людей. Присоединились как опытные спортсмены, так и любители. Возраст для участников не ограничивали. "Народная зарядка" прошла под руководством опытного тренера. Еще одна часть акции в дни проведения II Игр стран СНГ - забег по треку с национальным флагом.

Молодечно уже приняло Игры стран СНГ. Здесь прошли соревнования по пляжному волейболу. Город на высоком уровне встретил спортсменов и гостей из разных стран.

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