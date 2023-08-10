Спортивно-патриотический флешмоб "Навстречу II Играм стран СНГ"

Марафон здоровья собрал на стадионе Молодечно более сотни людей. Присоединились как опытные спортсмены, так и любители. Возраст для участников не ограничивали. "Народная зарядка" прошла под руководством опытного тренера. Еще одна часть акции в дни проведения II Игр стран СНГ - забег по треку с национальным флагом.