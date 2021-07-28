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Спортивно-патриотический лагерь открылся в Марьиной Горке

В Марьиной Горке открылся Спортивно-патриотический лагерь "Призывник". Как отметил министр образования Игорь Карпенко, важно формировать у подрастающего поколения правильные представления об армейской службе и долге. За 10 дней 15 воспитанников Могилевского государственного специального профессионально-технического училища не только отдохнут, но и получат первые азы армейской службы. Для более активного отдыха министр образования подарил детям спортивный инвентарь.

Профильные лагеря проходят практически в каждом регионе. Взаимодействуем не только с Минобороной, но и с Министерством внутренних дел, МЧС, с Погранкомитетом, с другими правоохранительными органами, которые активно откликаются на то, чтобы уделить внимание подросткам, дать им определенные навыки военного дела и подготовить к службе в Вооруженных Силах РБ
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси

В Минской области, кроме военно-патриотических, работают другие профильные лагеря - лингвистические, спортивные, где школьники совмещают оздоровление и обучение.


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