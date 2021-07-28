Спортивно-патриотический лагерь открылся в Марьиной Горке

Профильные лагеря проходят практически в каждом регионе. Взаимодействуем не только с Минобороной, но и с Министерством внутренних дел, МЧС, с Погранкомитетом, с другими правоохранительными органами, которые активно откликаются на то, чтобы уделить внимание подросткам, дать им определенные навыки военного дела и подготовить к службе в Вооруженных Силах РБ

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси