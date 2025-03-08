Спортивное 8 Марта: "Красивый забег", активности, улыбки и медали

"Красивый забег" сделал праздничный день по-настоящему ярким. Ведь девушки не выбирают такое рутинное перемещение по дистанции, которую в 3 километра предлагают организаторы. Каждая старается быть самой красивой, заметной, используя любые средства выражения. Но все забывают об одном - красивы и обаятельны абсолютно все.

Лимит на регистрацию был достигнут за несколько недель до начала забега. Музыка, развлекательная программа, яркие баннеры, улыбки и цветы. Всего более 1200 участниц из Беларуси, России, Китая и Казахстана. И даже такая удивительная история. Спустя 11 лет он решился на предложение руки и сердца и услышал "да"!

Первой, став победительницей в абсолютном зачете, финишную черту сегодня пересекла Анна Дронь. Это, конечно, приятно, но не главное.

На стадионе "Заря" под Минском развернулось самое настоящее автосражение за прекрасных дам. Здесь впервые прошел суперкубок по трековым гонкам за право выбрать королеву состязаний. Претендентов, которые выступали на доработанных авто класса "легенды СССР" на старте было 12, по итогам в финальный заезд вышла шестерка самых быстрых и отчаянных.

Королевой гонки стала маленькая дочка победителя Павла Шестиловского, которую он с удовольствием и ветерком прокатил по треку.

История каждой спортсменки совершенно уникальна. На телеэкране, на спортивных форумах и объектах мы привыкли их видеть сильными, целеустремленными, такими девушками, которые показывают неуступчивый характер. Но за судьбой каждой большой спортсменки скрываются годы тренировок, личных переживаний, упорства и труда.

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Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Находясь в мужском коллективе, у меня такое ощущение, что для меня каждый день как 8 Марта, потому что ребята помогают мне: где-то ковер поднести, винтовку поднести. Такие мелочи, но приятно. Каждой женщине все равно хочется в некоторых моментах, чтобы кто-то защищал или помогал".

Динара призналась, что для нее женское счастье - это ее семья. "Безусловно, это материнство. Мой сын - это самое большое счастье для меня. Это чувствовать любовь в семье, заботу и поддержку, каждый день получать маленькие радостные моменты - вот это счастье".