Спортивное сообщество о переносе ЧМ по хоккею из Минска

Новость о том, что в Беларуси отменили чемпионат мира по хоккею, стала шоком для всей спортивной общественности. Да и для простых белорусов тоже. Все знают: наша страна готова проводить форумы такого масштаба на самом высоком уровне. У нас есть отличная спортивная база и площадки. Но решение принято. Мнения тренеров и спортсменов о переносе чемпионата в другую страну.