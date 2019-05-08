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Спортивному комментатору Владимиру Новицкому сегодня исполняется 65!

Ради карьеры на телевидении бросил работу инженера, выучил белорусский язык и вскоре комментировал домашние матчи минского "Динамо" на весь Союз! С места событий отработал 12 Олимпиад. За 38 лет телевизионной карьеры выступал в роли не только спортивного комментатора, но и оператора, переводчика, автора проектов "Есть только миг" и "Спорт, спорт, спорт...". Владимиру Новицкому сегодня исполняется 65! Заслуженный деятель культуры Беларуси получил поздравления и от руководства Белтелерадиокомпании. Павел Капуцкий - один из тех, кто вырос на репортажах Владимира Николаевича.

Владимир Новицкий специально для нас дома, на кухне, комментирует победное видео 2002 года матча со шведами. Но его яркая телевизионная карьера началась за два десятка лет до Солт-Лейк-Сити.

С 1982 года и до развала СССР Владимир Николаевич комментировал домашние игры минского "Динамо" для Центрального телевидения.

Романтик в семье, романтик в работе


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