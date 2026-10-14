Спортивные мамы: белорусские волейболистки добиваются побед и создают семьи

За каждой великой победой нашего спорта стоит как большая помощь государства, так и забота мам. В белорусском волейболе продолжают свою карьеру те девушки, которые состоялись в материнстве.

Мамы-чемпионки

Елена Федоринчик - одна из лучших волейболисток Беларуси в XXI веке. Капитан "Минчанки" и олицетворение команды, ведь с ней команда добиралась до финала еврокубка 8 лет назад.

"Чем старше ты становишься, тем ближе хочется быть к маме. Хочется больше чувствовать себя той маленькой девочкой и получать мамину любовь, - поделилась Елена Федоринчик, капитан ВК "Минчанка". - Быть мамой маленького ребенка и большой спорт? Здесь без помощи, наверное, никак. Я сейчас взрослая, а моя мама все так же жертвует собой, своей жизнью ради меня, ради моего уюта, моего блага и здоровья".

В этом поколении волейболисток сборной Беларуси сегодня многие стали мамами. Только в современной "Минчанке" это Елена Федоринчик, Надежда Владыко, Надежда Смирнова. И это только в "Минчанке", ведь многие девушки из нашей страны представляют элитные клубы России.

Анна Давыскиба путешествует благодаря спортивной карьере с дочкой уже 6 лет. Сначала Италия, теперь Россия. Но они всегда вместе.

Мы часто отмечаем наших спортсменок как девушек, способных побеждать не только на спортивных аренах мира, но и быть сильнее любых обстоятельств. Особенно делаем это в Год белорусской женщины. Но характер спортсменок, их сила, воля, страсть к победам и стремление быть лучшими во имя родной страны будто заставляет нас забыть, что эти девушки еще и дочери для своих мам. И когда они оказываются рядом с ними, забывают про спорт и достижения. Главное, что рядом мама.