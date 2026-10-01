Спортивные секции, помощь на дому - как в Беларуси реализуется стратегия "Активное долголетие"

Благополучие пожилых граждан и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики, это в поздравлении гражданам старшего поколения отметил Президент.

Сейчас по всей стране работают центры социального обслуживания по разным направлениям - от спортивных и творческих секций до бытовой поддержки на дому.

Расскажем, как это реализуется на практике.

Активное долголетие

В Воложине в местном центре социального обслуживания помогают людям серебряного возраста наполнить будни движением, творчеством и общением. Здесь пожилые активно проводят каждый день: танцуют, осваивают музыкальные инструменты, занимаются скандинавской ходьбой и просто общаются.

За активным досугом всегда стоит и серьезная повседневная поддержка. Тем, кому в силу здоровья или возраста трудно справляться с бытом самостоятельно, соцработники оказывают помощь на дому: приносят продукты и лекарства, помогают навести порядок во дворе и поддерживают в любых вопросах. К этой заботе присоединяется и молодежь.

Ольга Прокопчик, социальный работник Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

"У нас в отделении ведется большая волонтерская работа. Наши волонтеры, на данный момент их 30 человек, помогают как работникам центра, так и жителям города. Например, у каждого волонтера есть свой подопечный. Пожилых граждан посещают, им оказывают больше моральную помощь".

Такая комплексная забота - часть масштабной государственной стратегии "Активное долголетие". Сегодня при поликлиниках развиваются гериатрические кабинеты, проводятся когнитивные тренинги и ярмарки вакансий, а в центрах соцобслуживания запускают курсы от стретчинга до освоения смартфонов и искусственного интеллекта.