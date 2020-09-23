Спортивные брюки в мужском гардеробе. Актуальные образы

Антиобраз

Это один из самых привычных и безопасных способов носить спортивные брюки. Они, конечно же, дружат с расслабленной рубашкой гавайского типа и спортивной обувью. Но в таком виде только на отдых! Ни на работе, ни на встречах в таком образе лучше не появляться.

Что в тренде?

Большинство мужчин поняли, что спортивные штаны созданы не только для тренажерного зала и отдыха. И активно внедряют комфортный предмет одежды в повседневную жизнь. Вот только немногим пока удается делать это стильно. Хотя спортивные штаны совсем некапризны и способны подружиться со многими вещами.

Трендовый образ № 1

Это актуальный образ на каждый день. Очень комфортный, но это не чистый спорт, а кэжуал. Секрет уверенности и презентабельности в рубашке поло. А также в спокойной серо-синей гамме. Никаких пестрых элементов ни в кроссовках, ни в спортивной кофте. Такой образ подойдет даже для работы с нестрогим дресс-кодом.

Трендовый образ № 2

В удобных спортивных брюках можно отправиться даже на свидание. Галантности добавит пиджак, а креатива - яркая футболка. Оранжевый хорошо сочетается с синим цветом пиджака и с коричневыми кедами. В общем, спортивные штаны темного цвета - вполне универсальный предмет гардероба. С ними можно создать много образов на разные случаи жизни.

Модные выводы

В городе курортному образу не место: гавайскую рубашку отложите для выходных, отпуска и праздников.

А если дополнить спортивные брюки рубашкой поло, кроссовками и спортивной кофтой без яркого декора, получится приличный кэжуал-образ.