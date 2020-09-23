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Спортивные брюки в мужском гардеробе. Актуальные образы
Антиобраз
Это один из самых привычных и безопасных способов носить спортивные брюки. Они, конечно же, дружат с расслабленной рубашкой гавайского типа и спортивной обувью. Но в таком виде только на отдых! Ни на работе, ни на встречах в таком образе лучше не появляться.
Что в тренде?
Большинство мужчин поняли, что спортивные штаны созданы не только для тренажерного зала и отдыха. И активно внедряют комфортный предмет одежды в повседневную жизнь. Вот только немногим пока удается делать это стильно. Хотя спортивные штаны совсем некапризны и способны подружиться со многими вещами.
Трендовый образ № 1
Это актуальный образ на каждый день. Очень комфортный, но это не чистый спорт, а кэжуал. Секрет уверенности и презентабельности в рубашке поло. А также в спокойной серо-синей гамме. Никаких пестрых элементов ни в кроссовках, ни в спортивной кофте. Такой образ подойдет даже для работы с нестрогим дресс-кодом.
Трендовый образ № 2
В удобных спортивных брюках можно отправиться даже на свидание. Галантности добавит пиджак, а креатива - яркая футболка. Оранжевый хорошо сочетается с синим цветом пиджака и с коричневыми кедами. В общем, спортивные штаны темного цвета - вполне универсальный предмет гардероба. С ними можно создать много образов на разные случаи жизни.
Модные выводы
В городе курортному образу не место: гавайскую рубашку отложите для выходных, отпуска и праздников.
А если дополнить спортивные брюки рубашкой поло, кроссовками и спортивной кофтой без яркого декора, получится приличный кэжуал-образ.
Спортивные брюки с пиджаком и яркой футболкой помогут отлично выглядеть на романтической встрече.
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