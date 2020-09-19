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Спортивные школы Минска ждут своих воспитанников

Укреплению иммунитета, особенно сейчас, когда наступает сезонный подъем заболеваемости, способствуют активности на свежем воздухе, и, конечно, занятия спортом. Выбрать секцию для ребенка сегодня можно на любой вкус в зависимости от предпочтений. Это игровые, как, к примеру, футбол и волейбол. Или такой сегодня популярный теннис. А художественная гимнастика - вид на грани спорта и искусства. Андрей Козлов разбирался в спортивном многообразии детских секций.

В марте 2018 в Минске открыли долгожданный Дворец художественной гимнастики. Он стал не только базой для национальной сборной, одной из успешных в нашей стране. Залы дворца приняли будущих звезд нашей команды.

Инна Жукова - серебряный призер Олимпиады в Пекине, передает свой опыт девочкам, которые пришли в гимнастику лишь несколько лет назад. При видимой грации - вид спорта, который не терпит слабости. Но спорт, в котором спортсменки становятся самыми настоящими звездами.

О подобной базе пока мечтает СДЮШОР волейбольного клуба "Минск", хотя структура в подготовке ребят здесь создана уникальная. Не зря постоянно в главных командах - мужском "Строителе" и популярной женской "Минчанке" появляются свои воспитанники. На начальном этапе в волейбольную школу набирают всех. А на данный момент здесь порядка 800 ребят и 20 тренеров.



И куда же без футбола? Игры номер один на планете. И как раз здесь, на главном стадионе футбольного клуба "Минск", школа которого самая массовая в стране, девочки занимаются рядом с мальчиками.

Академию футбольного клуба "Минск" хочется отметить в связи с развитием женского футбола. Хотя среди ребят-выпускников есть и те, кто и сейчас выступает за мужскую национальную сборную.

Девочки, обучаясь на полях структуры "Минска", более чем за 10 лет стремительно выросли в уровне работы с мячом и тактике, уверяют тренеры. И, кстати, именно сейчас столичный футбольный клуб приглашает в учебные группы ребят 2014 и 2015 годов рождения, а также девочек, появившихся на свет с 2009 по 2014.

Успехи в женском белорусском теннисе за последнее десятилетие привлекли детей заниматься этим красивым и непредсказуемым видом спорта стремительно.



Кажется, каждый минчанин заметил, как много стало кортов в шаговой доступности во многих районах, любой поисковик в интернете поможет. А пока важно получить удовольствие от детства. Большой профессиональный спорт еще успеет настигнуть со всеми плюсами и минусами.

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