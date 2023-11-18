Спортивные состязания, зрелищные мероприятия, материальная помощь - в Городейской специальной школе-интернате прошла акция "Рядом с нами"

Каждый желающий может помочь ребенку, у которого нет родителей. Это очень важная роль нашего общества. И понимая все это, "Патриоты" на постоянной основе посещают практически каждый месяц какой-нибудь дом-интернат. Я считаю, что мой долг и всех остальных жителей нашей страны хоть немножко помочь в этом, осуществить какую-нибудь их мечту.

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"