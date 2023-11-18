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Спортивные состязания, зрелищные мероприятия, материальная помощь - в Городейской специальной школе-интернате прошла акция "Рядом с нами"

95 воспитанников Городейской специальной школы-интерната получили материальную помощь и сладкие подарки в рамках проекта "Рядом с нами".

Организатором акции стало Республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". В первой половине праздника дети участвовали в спортивной эстафете, наблюдали за трюками служебных собак от кинологов войсковой части 5448, увидели боевое искусство от воспитанников военно-патриотического клуба "Гранит" и сфотографировались с участниками мотоклуба "Ночные Валькирии". А уже потом станцевали и спели с творческим коллективом Минского автомобильного завода.

Каждый желающий может помочь ребенку, у которого нет родителей. Это очень важная роль нашего общества. И понимая все это, "Патриоты" на постоянной основе посещают практически каждый месяц какой-нибудь дом-интернат. Я считаю, что мой долг и всех остальных жителей нашей страны хоть немножко помочь в этом, осуществить какую-нибудь их мечту.
Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"
Уже неоднократно в нашем учреждении проходит акция с участием "Патриотов Беларуси". Это и спортивные состязания представителей их объединений и наших воспитанников. Это и разные зрелищные мероприятия. Кроме этого, люди оказывают нам финансовую и материальную помощь.
Елена Белькевич, директор Городейской специальной школы-интерната

Также целью проекта "Рядом с нами" стал запуск республиканской акции "Елочка желаний". Администрация школы-интерната передала "Патриотам Беларуси" конверты с пожеланиями к Деду Морозу. В них дети написали свои самые заветные мечты, которые уже в Новый год точно сбудутся.

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