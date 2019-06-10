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Спортивный безвиз для болельщиков стартовал в Беларуси
Безвиз ІІ Европейских игр заработал. С сегодняшнего дня в нашу страну могут попасть болельщики из 74 стран! Достаточно предъявить паспорт, страховку и билеты на соревнования. В Национальном аэропорту работает наша съемочная группа. И мы узнаем у Сергея Козловича, прибыли ли первые гости спортивного форума.
В Национальном аэропорту становится жарко, и дело не только в сезоне отпусков. Сегодня здесь ждут первых пассажиров, которые смогут попасть в Беларусь только по билету ІІ Европейских игр. Гости могут пройти паспортный контроль вне очереди. Такие кабинки отмечены символикой Игр. Пока в воздушную гавань болельщики не прилетали. Но несмотря на простоту досмотра, пограничники тщательно подготовились и поддельные билеты узнают сразу.
К слову, на проверку иностранцев отведено три минуты. Это если не возникнут дополнительные вопросы. На время проведения спортивного форума максимально усилены смены на всех погранпереходах. Особый контроль и за так называемой зеленой границей. Нагрузки патрульным добавят нелегалы, которые пытаются воспользоваться масштабным событием, чтобы пересечь границу с Евросоюзом. А пока мы попытаемся дождаться первых пассажиров. Воспользоваться безвизом по билетам можно до 10 июля.
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