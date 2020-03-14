Спортивный дом для любителей единоборств открыли в Минске

Спортивный центр "Файт Хаус" расположился во Фрунзенском районе. Как рассказали представители местных властей, он станет хорошей подготовительной базой для спортсменов, где благодаря потенциалу тренеров и правильной инфраструктуре можно воспитать целое поколение чемпионов.