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Спортивный дом для любителей единоборств открыли в Минске

Спортивный дом для любителей единоборств открыли в Минске

Новые спортивные возможности для молодежи

Спортивный центр "Файт Хаус" расположился во Фрунзенском районе. Как рассказали представители местных властей, он станет хорошей подготовительной базой для спортсменов, где благодаря потенциалу тренеров и правильной инфраструктуре можно воспитать целое поколение чемпионов.

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