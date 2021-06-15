Спортивный фестиваль VeloFest прошел в Витебском районе

Хорошо, что входит в традицию такие фестивали здорового образа жизни. Фестиваль нужен, он популяризирует здоровый образ жизни, популяризирует семейный отдых. Многие приехали с детьми: с одним, двумя, тремя. И самое важное - тут собрались не только спортсмены, а просто любители физической культуры и спорта - целые семьи.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов