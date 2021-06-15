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Спортивный фестиваль VeloFest прошел в Витебском районе
VeloFest собрал любителей здорового образа жизни в Витебском районе. Фестиваль уже обрел популярность - в этом году есть гости из России и Украины. Для участников три дистанции: марафон для сильнейших и подготовленных - 85 км, полумарафон - 50 км и фитнес-марафон для новичков - 25 км. Кроме того, беговой марафон. А для болельщиков дартс, мастер-классы на фитнес-батутах, шахматы и шашки.
Хорошо, что входит в традицию такие фестивали здорового образа жизни. Фестиваль нужен, он популяризирует здоровый образ жизни, популяризирует семейный отдых. Многие приехали с детьми: с одним, двумя, тремя. И самое важное - тут собрались не только спортсмены, а просто любители физической культуры и спорта - целые семьи.
VelaFest уже стал настоящим брендом Витебского края. Праздник объединяет разные поколения белорусов и приурочен к годовщине Великой Победы.
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