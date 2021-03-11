Спортивный праздник "Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах

"Минская лыжня", которая состоится послезавтра, в субботу, закроет зимний сезон в Беларуси. Старт традиционный, но в этом году он пройдет в Раубичах, причем при любой погоде. В спорткомплексе, несмотря на потепление, поработали на славу. По заверениям организаторов, снежная подушка позволит провести соревнования традиционно на высочайшем уровне. Участников стартов ждут эстафеты с двумя огневыми рубежами, развлекательная программа и, конечно же, призы. Обо всем по порядку расскажет Станислав Липский.



За медали "Минской лыжни - 2021" поспорят дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, республиканских органов госуправления - всего более 250 участников из всех регионов страны. В первой гонке субботы титул действующих чемпионов защищать будет команда Главы государства.



В Министерстве спорта и туризма подчеркивают: готовность максимальная - менее двух суток остается до стартовой эстафеты. Пройдут они (она) в формате биатлона.

Соревнования пройдут при любой погоде



Несмотря на оттепель, Раубичи готовы к проведению любых соревнований. Снежная подушка толщиной около 50 сантиметров позволит здесь тренироваться спортсменам и любителям лыжного спорта и биатлона до конца марта, что, собственно, сегодня и делали участники грядущей "Минской лыжни".



Дружина Государственного пограничного комитета не теряет ни одной минуты из двух часов, предоставленных для тренировки. А как иначе? Цель: серебро 2019 года сменить на золото 2021.



"Минская лыжня" пройдет в формате биатлонной эстафеты



В прошлый раз команда Погранкомитета проиграла сборной МЧС, соперники друг друга знают хорошо, но спасатели предстоящее принципиальное противостояние пока не комментируют. Концентрация на результате зашкаливает.



Участникам "Минской лыжни" предстоит пробежать эстафетные гонки 4 по 1600 метров с двумя огневыми рубежами из положения лежа. Несмотря на соревновательный момент, для участников гонок субботние старты - это прежде всего праздник спорта.









Закрытие зимнего сезона

