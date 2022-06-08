Спортивный праздник, посвященный Году исторической памяти, прошел в Житковичах

Стрельбаиз пневматического оружия, футбол, баскетбол, перетягивание каната, толчок гири и многое другое. Спортивный праздник, посвященный Году исторической памяти, накануне прошел в Житковичах. На стадионе в различных дисциплинах состязались команды Сил спецопераций Вооруженных сил и Житковичского района.



Вадим Лукашевич, замкомандующего Силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси:

Мероприятие посвящено Году исторической памяти, для нас это очень важно. Историческая память - это фундамент, на котором мы строим нашу страну. Без прошлого нет настоящего и не будет будущего. Мероприятие показывает, насколько мы сильны, насколько белорусы едины и наш народ сплочен.



Участие десантников внесло особый колорит и эмоции. Голубые береты устроили для гостей выставку вооружения и военной техники, а также подготовили показательные выступления по рукопашному бою.