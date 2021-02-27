Спортивный праздник "Витебская лыжня 2021" объединил более 2 тысяч человек

Лыжная эстафета, соревнования по перетягиванию каната, армреслингу, гиревому спорту. В Городке Витебской области прошел большой спортивный праздник. Он объединил все районы Витебской области. На старт вышли 50 команд. Это представители власти, трудовые коллективы, студенты. Поддержать участников соревнований приехали сотни болельщиков. Эмоции победителей, участников и зрителей - в репортаже Марины Романовской.







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Живописный уголок с лесом и озером на окраине Городка. За победами и эмоциями сюда приехали более двух тысяч человек. Семьи с детьми, молодежь, представители старшего поколения - на лыжероллерной трассе снега хватило всем.

Большой спортивный праздник в Городке объединил все районы Витебской области

На старте - трудовые коллективы, студенты, учащиеся. Подготовиться как следует к соревнованиям командам в этом году помогла морозная снежная зима.

Большинство участников знают особенности этой лыжероллерной трассы. Объект европейского уровня. Витебскую лыжню здесь проводят много лет. Есть на спортивном празднике и новички, которые изо всех сил стараются не отставать. Подбадривают и болельщики.Входной билет на спортивную площадку - праздничное настроение. Провести выходной с пользой для здоровья, встретиться с друзьями или установить личный рекорд - каждый выбрал то, что по душе. Не подвела и погода: комфортно и спортсменам, и зрителям.

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В программе - не только зимние виды спорта