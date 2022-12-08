Спортивный зимний сезон открыт в Заводском районе Минска. Здесь уже залили 3 мобильных катка. Один из них - самый большой по площади в городе: 4 тысячи ледяных квадратов. Рядом оборудовали насыпную снежную горку для катания на тюбингах с учетом мер безопасности. Весь необходимый инвентарь можно взять в пункте проката. Недалеко от спортивного катка разместилась и лыжная трасса. Ее протяженность 2 километра 400 метров. Лыжи и экипировку также можно взять в аренду. Новички в катании на лыжах могут воспользоваться услугами тренера.