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Спорткомплекс для медработников открылся при БелМАПО в Минске
Спорткомплекс приБелорусской медицинской академии последипломного образования открыли сегодня в столице. Работать центр будет с 9:00 до 22:00. Заниматься могут не только преподаватели и слушатели академии, но и все желающие. На трех этажах располагается тренажерный зал с 30 тренажерами, а также фитнес-центр и площадка для игровых видов спорта. При этом тем, кто переболел коронавирусом, медики не рекомендуют сразу давать большие нагрузки на организм.
Минздрав одобрил "Спутник V" белорусского производства
Защитить иммунитет от COVID-19 можно и с помощью прививки. Минздрав накануне одобрил и белорусский «Спутник V», розлив вакцины по российской технологии налажен на Белмедпрепаратах. Планируется, что ее объем составит до 500 тысяч доз ежемесячно.