Спорткомплекс для медработников открылся при БелМАПО в Минске

Спорткомплекс приБелорусской медицинской академии последипломного образования открыли сегодня в столице. Работать центр будет с 9:00 до 22:00. Заниматься могут не только преподаватели и слушатели академии, но и все желающие. На трех этажах располагается тренажерный зал с 30 тренажерами, а также фитнес-центр и площадка для игровых видов спорта. При этом тем, кто переболел коронавирусом, медики не рекомендуют сразу давать большие нагрузки на организм.